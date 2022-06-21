Ворог захопив Тошківку під Сєверодонецьком, – Гайдай
Російські нацисти захопили селище Тошківка Сєверодонецького району, поблизу траси Лисичанськ – Первомайськ
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На жаль, ворог мав успіх. Вони кинули на цей напрямок величезну кількість техніки, особового складу. Більше 1,5 батальйонно-тактичної групи важкої техніки, величезну кількість особового складу. І, як наслідок, таки захопили Тошківку", – розповів Гайдай.
Він повідомив, що окупанти продовжують обстріли та намагаються оточити українців, захопивши трасу Лисичанськ – Бахмут.
"Четвертий місяць відбиваємо, ніякого кільця немає. Ми щодня спілкуємось із військовими. Вони бачать усю мапу бойових дій, розуміють, які є ризики, готуються до різних варіантів розвитку подій, усе бачать і не бояться оточення. Ворог несе великі втрати – щодня десятки загиблих", – зазначив голова Луганської ОВА.
Також Гайдай повідомив, що представники адміністрації періодично спілкуються з людьми, які залишились на заводі "Азот", пропонують їм виїхати. Але вони відмовляються, а насильно вивозити їх ніхто не буде – бо Україна, на відміну від окупантів, займаються евакуацією, а не депортацією людей.
Складною є ситуація і в сусідньому до Сєверодонецька Лисичанську.
"Біля Лисичанська ворога вдається стримувати, але росіяни почали потужно обстрілювати місто. Вони просто там нищать все – дуже потужні обстріли, розбивають вщент будівлі, є загиблі. Але ані увійти в Лисичанськ або відрізати місто вони не можуть", – заявив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, Національна гвардія опублікувала відео боїв за Сєверодонецьк.
- За інформацією Луганської ОВА бої точаться вже у промзоні Сєверодонецька. Ворог намагається встановити повний контроль над містом.
- За оцінками американського Інституту дослідження війни (ISW), цей тиждень стане вирішальним у битві за Сєверодонецьк.
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