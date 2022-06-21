Нацгвардія опублікувала відео боїв за Сєверодонецьк

Відеоматеріал з боями оприлюднили на аккаунтах Нацгвардії в соцмережах.

"Бійці Нацгвардії України нищать ворога у Сєверодонецьку. Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєверодонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть", – йдеться в повідомленні.