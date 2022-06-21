Нацгвардія опублікувала відео боїв за Сєверодонецьк
Бійці Національної гвардії України продовжують знищувати ворогів у Сєверодонецьку
Відеоматеріал з боями оприлюднили на аккаунтах Нацгвардії в соцмережах.
"Бійці Нацгвардії України нищать ворога у Сєверодонецьку. Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом з побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєверодонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, за інформацією Луганської ОВА бої точаться вже у промзоні Сєверодонецька. Ворог намагається встановити повний контроль над містом.
- За оцінками американського Інституту дослідження війни (ISW), цей тиждень стане вирішальним у битві за Сєверодонецьк.
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