Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни в цей період знову зосередять війська і техніку в районі, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу більш істотного загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

Російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне і невдале просування в Слов'янськ з південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній постачання вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєвєродонецьку-Лисичанську.

Російські війська продовжували зосередитися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до міжнародного кордону.

Також російські війська продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

Водночас відзначають аналітики, партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Український опір на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно оформити "приєднання" цих територій.

Відзначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові втратили контроль над населеним пунктом Метьолкіне під Сєвєродонецьком.

Проте, як зазначив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, контроль над селищем не створить для російських сил якоїсь тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк.

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