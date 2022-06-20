Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", - наголосив він.

За його словами, станом на 20 червня рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєверодонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо вони хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

Також бої точаться в багатьох селищах навколо Сєверодонецька та Лисичанська.

Окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику. Луганщину винищують з усієї можливою зброї, каже Гайдай.

Проте "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

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