Про це заявив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Але психологічно це для нас певна проблема. На тій стороні Донця ми контролюємо не лише частину промзони Сєверодонецька, але і ще декілька населених пунктів. Тобто у нас був такий плацдарм для тієї сторони Донця, з яким у нас ускладнена логістика. Це (Метьолкіне – Ред.) був такий собі люфт для маневрів, щоб наші хлопці не потрапили в оточення на "Азоті", на "промці" Сєверодонецька", – зазначив Власенко.

20 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові не контролюють Метьолкіне поблизу Сєверодонецька.

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