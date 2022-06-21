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Головна війна з Росією Контроль над Метьолкіним на Луганщині не дасть росіянам тактичної переваги, — голова Сєверодонецької районної військової адміністрації

Контроль над Метьолкіним на Луганщині не дасть росіянам тактичної переваги, — голова Сєверодонецької районної військової адміністрації

21 червня, 2022 вiвторок
00:08
війна з Росією Сєверодонецьк

Контроль над селищем Метьолкіне на Луганщині не створить для російських сил тактичної переваги, тому особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк

Про це заявив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Але психологічно це для нас певна проблема. На тій стороні Донця ми контролюємо не лише частину промзони Сєверодонецька, але і ще декілька населених пунктів. Тобто у нас був такий плацдарм для тієї сторони Донця, з яким у нас ускладнена логістика. Це (Метьолкіне – Ред.) був такий собі люфт для маневрів, щоб наші хлопці не потрапили в оточення на "Азоті", на "промці" Сєверодонецька", – зазначив Власенко.

  • 20 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові не контролюють Метьолкіне поблизу Сєверодонецька.

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