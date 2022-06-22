Посадовець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Тривають бої на промзоні в Сєверодонецьку. З боку росіян є намагання штурмувати територію Азоту. Окупанти також вдаються до штурму у сільській місцевості навколо Сєверодонецька, де Збройні сили України контролюють ситуацію. Дуже потужні обстріли Лисичанська, навколо міста також проходять штурмові дії з боку російських окупантів у напрямку населених пунктів Тошківки й Устинівки", - зазначив Власенко.

Голова РВА додав, що не зважаючи на те, що росіяни фактично вийшли на плацдарм до Лисичанська, перевага лишається на нашому боці.

"Про оточення позицій ЗСУ росіянами говорити зарано, поки наші хлопці тримають селища Синецький і Павлоград. Але ситуація погіршується. Росіяни фактично вже вийшли на плацдарм до Лисичанська - взяли Мирну Долину, вийшли до Лоскутівки й Устинівки. Лисичанськ і Біла Гора - це панівна висота й росіянам доведеться вести бойові дії знизу вгору. В цьому наша перевага", - зауважив Роман Власенко.

21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські нацисти захопили селище Тошківка Сєверодонецького району, поблизу траси Лисичанськ - Первомайськ.

Інститут вивчення війни передає, що після успішних наступів поблизу Сєверодонецька 21 червня російські війська можуть, уникаючи складного протистояння через річку Сіверський Донець, загрожувати Лисичанську.

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