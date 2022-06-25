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Ексклюзив

Спецоперація РФ може бути не у Мозирі, а на іншому білоруському об'єкті, - генерал-майор Ягун

25 червня, 2022 субота
11:32
війна з Росією Віктор Ягун

Віктор Ягун, генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) вважає, що проведення РФ спецоперації у Мозирі було б божевіллям, бо це невеличке містечко, у якому зараз на фоні паніки щодо запланованих терактів вже створені цивільні дружини для пошуку диверсантів у місті

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Генерал-майор прокоментував ситуацію навколо інформації про підготовку РФ провокації у білоруському Мозирі.

"Тут є дві складових. По-перше, росіяни справді можуть це вчинити. Але не думаю, що у Мозирі, бо там вже паніка. Я вчора спілкувався з білорусами, які розказують про формування цивільних дружин у Мозирі, що ходять по хатах і шукають умовних диверсантів. Тобто провести у Мозирі якусь спецоперацію, а це зазначу невеличке містечко, було б божевіллям. Але разом з тим є багато об'єктів у Білорусі, де справді можуть це вчинити. А вони можуть це зробити" – зазначив генерал - майор.

Віктор Ягун пояснив, що проблема у неготовності білоруської армії та неможливості самостійно заходити на територію України, тому що це буде самогубство як для їхньої армії, так і для самого режиму Лукашенка.

"Це розуміє Лукашенко та його посіпаки, і, мабуть, він пояснював Путіну, що якби російська армія взяла Київ за чотири дні, то ми напевно б приєдналися, а самі ми не можемо нічого зробити на фронті бойових дій. І я так розумію, що зірвавшись з котушок Путін, ніяких аргументів не чує і просто наполягає на приєднанні білоруської армії" - прокоментував генерал - майор.

Ягун зауважив, що зараз Білорусь пішла іншим шляхом, і не стільки бере участь військовослужбовцями, а як вже відомо, передає РФ боєприпаси та техніку з білоруських складів.

"І є інформація, що дозволили без будь-яких застережень підписувати контракти для окремих військовослужбовців з Російською Федерацією і в уніформі РФ справді воюють на їхньому боці проти нас. Таким чином намагаються підтягнути військових, щоб отримати бойовий досвід для окремих своїх військовослужбовців. Але безпосередньо участь Білорусі під своїм прапором на території України поки що не передбачається" – підсумував Віктор Ягун.

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