Лукашенко знову поїхав до Путіна
Самопроголошений президент Білорусі приїхав до російського президента
Лукашенко проведе неформальне спілкування з Путіним у Підмосков'ї.
Офіційна частина переговорів запланована на суботу, 25 червня.
- 23 червня в ефірі Еспресо голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що Лукашенко не піде на пряму конфронтацію з Україною, але оптимізує провокаційні дії на кордонах.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок.
- Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України, адже білоруси не хочуть воювати на боці росіян.
- 17 червня зʼявилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко після розмов із президентом Росії Путіним анонсував переділ світу й додав, що "тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія".
- 21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе