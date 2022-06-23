Лукашенко знову поїхав до Путіна

Лукашенко проведе неформальне спілкування з Путіним у Підмосков'ї.

Офіційна частина переговорів запланована на суботу, 25 червня.

23 червня в ефірі Еспресо голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що Лукашенко не піде на пряму конфронтацію з Україною, але оптимізує провокаційні дії на кордонах.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок.

Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України, адже білоруси не хочуть воювати на боці росіян.

17 червня зʼявилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко після розмов із президентом Росії Путіним анонсував переділ світу й додав, що "тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія".

21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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