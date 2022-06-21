Лукашенко дуже швидко втратить посаду президента, якщо піде війною проти України, - Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України, адже білоруси не хочуть воювати на боці росіян
Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Якщо Лукашенко почне будь-які дії проти України, він злетить зі своєї посади дуже швидко. Лукашенко триматиме ніс за вітром. У білорусів інша ментальність, ніж у росіян, вони не підтримують війну проти України", - зазначив Клімкін.
Дипломат додав, що Білорусь є класичною колонією Російської Федерації, в якій Олександр Лукашенко нічого не вирішує.
"Я не вірю в будь-які рухи з боку Білорусі як незалежної держави. Президент Росії Путін якось сказав, що є суверенні держави, а є колонії. От Білорусь - це класична колонія. Лукашенко намагається розповідати, що він щодня спілкується з Путіним, от хай розповідає далі. Гадаю, що для Олександра Лукашенка все закінчиться не дуже добре", - зауважив Павло Клімкін.
- 17 червня зʼявилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко після розмов із президентом Росії Путіним анонсував переділ світу й додав, що "тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія".
- 21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.
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