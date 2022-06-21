Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо Лукашенко почне будь-які дії проти України, він злетить зі своєї посади дуже швидко. Лукашенко триматиме ніс за вітром. У білорусів інша ментальність, ніж у росіян, вони не підтримують війну проти України", - зазначив Клімкін.

Дипломат додав, що Білорусь є класичною колонією Російської Федерації, в якій Олександр Лукашенко нічого не вирішує.

"Я не вірю в будь-які рухи з боку Білорусі як незалежної держави. Президент Росії Путін якось сказав, що є суверенні держави, а є колонії. От Білорусь - це класична колонія. Лукашенко намагається розповідати, що він щодня спілкується з Путіним, от хай розповідає далі. Гадаю, що для Олександра Лукашенка все закінчиться не дуже добре", - зауважив Павло Клімкін.

17 червня зʼявилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко після розмов із президентом Росії Путіним анонсував переділ світу й додав, що "тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія".

21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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