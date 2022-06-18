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"Тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія": Лукашенко розповів про розмови з Путіним і анонсував переділ світу

18 червня, 2022 субота
02:33
Новини Лукашенко

Війна в Україні стане першим кроком до великого переділу світу

У цьому впевнений самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує Белта.

"Ніхто не знає, чим закінчиться ця війна і як буде розвиватися ситуація. Ви можете спитати в мене запитати: "Ну як, ти ж з Путіним там щодня зустрічаєшся...". Так, невдовзі зустрінемось і обговоримо економіку та безпеку", – зазначив Лукашенко. 

Він переконує, що Путін прагне перемовин з Україною. Але не вірить, що це допоможе швидко завершити війну.

"Можу сказати тільки, що все тільки починається. Те, що відбувається в Україні – це початок, один із елементів великого переділи світу. Тому хтозна, як будуть розвиватися події. Тріщатимуть передусім невеликі та середні держави – як-от ми, Чехія, Австрія, Швейцарія. Вони теж нікуди не дінуться, їх будуть кришити. Велика попереду у них робота – сильних світу цього – переділити світ. Американці відчувають, що програють, а програвати не хочуть", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

  • Нагадаємо, 17 червня Лукашенко назвав умови для застосування армії Білорусі проти України.
  • 10 червня білоруський диктатор заявив про готовність "воювати за Західну Україну".
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