"Тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія": Лукашенко розповів про розмови з Путіним і анонсував переділ світу

У цьому впевнений самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує Белта.

"Ніхто не знає, чим закінчиться ця війна і як буде розвиватися ситуація. Ви можете спитати в мене запитати: "Ну як, ти ж з Путіним там щодня зустрічаєшся...". Так, невдовзі зустрінемось і обговоримо економіку та безпеку", – зазначив Лукашенко.

Він переконує, що Путін прагне перемовин з Україною. Але не вірить, що це допоможе швидко завершити війну.

"Можу сказати тільки, що все тільки починається. Те, що відбувається в Україні – це початок, один із елементів великого переділи світу. Тому хтозна, як будуть розвиватися події. Тріщатимуть передусім невеликі та середні держави – як-от ми, Чехія, Австрія, Швейцарія. Вони теж нікуди не дінуться, їх будуть кришити. Велика попереду у них робота – сильних світу цього – переділити світ. Американці відчувають, що програють, а програвати не хочуть", – сказав самопроголошений президент Білорусі.