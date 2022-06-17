Лукашенко назвав умови для застосування армії Білорусі проти України

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Белта.

"Ми не збираємося нікуди заходити, доки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете (ракети, - ред.) на Мозирський нафтопереробний завод, ми миттєво відповімо", - сказав диктатор.

За словами Лукашенка, Білорусь не збирається воювати в Україні.

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - сказав він.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська твердить, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати в Україні, але вищі офіцери проігнорували його