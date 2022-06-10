"Це для нас смерті подібне": Лукашенко заявив про готовність "воювати за Західну України" у разі "агресії Заходу"
Президент Білорусі також вважає, що країна зазнає значного тиску збоку Заходу
Про це Лукашенко заявив на Республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні".
Президент Білорусі вважає, що країна начебто є об'єктом тиску для Заходу, в тому числі з геополітичних причин.
"Вони (колективний Захід. - ред.) досі не втекли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова... Їм треба вирівняти фронт... А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати... Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Західну Україну доведеться воювати, щоб не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються довкола", - стверджує президент Республіки Білорусь.
- Нагадаємо, колишній захисник збірної України Артем Федецький розкритикував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підтримує російську агресію
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.05
Купівля 34.05Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе