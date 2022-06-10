Про це Лукашенко заявив на Республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні".

Президент Білорусі вважає, що країна начебто є об'єктом тиску для Заходу, в тому числі з геополітичних причин.

"Вони (колективний Захід. - ред.) досі не втекли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова... Їм треба вирівняти фронт... А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати... Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Західну Україну доведеться воювати, щоб не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються довкола", - стверджує президент Республіки Білорусь.

Нагадаємо, колишній захисник збірної України Артем Федецький розкритикував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підтримує російську агресію