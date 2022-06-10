В Білорусі сцикун той вусатий – карлику в ноги кланяється, ліг під нього, - ексфутболіст збірної України Федецький про Лукашенка

Про це повідомляє "Профутбол Digital".

За словами Федецького, Лукашенко "вусатий сцикун".

"Про кордон з Білоруссю не думаєш зовсім. Там що, там сцикун той вусатий, карлику в ноги кланяється, ліг під нього. Вже бувши "легітимним президентом Білорусі", як він називає себе, просто зрадив свій народ. Один дебіл, який пішов на нашу землю, а другий дебіл, який його підтримав. Який це все запустив під виглядом мовчань на територію Білорусі, і вони вдерлися до нас", – сказав Артем Федецький.

36-річний Артем Федецький завершив професійну кар'єру футболіста у 2019 році. Він виступав за "Карпати", "Дніпро", "Шахтар", Арсенал", "Харків" та німецький "Дармштадт".

Захисник зіграв 53 матчі та забив 2 голи за збірну України.