В Білорусі сцикун той вусатий – карлику в ноги кланяється, ліг під нього, - ексфутболіст збірної України Федецький про Лукашенка
Колишній захисник збірної України Артем Федецький розкритикував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який підтримує російську агресію
Про це повідомляє "Профутбол Digital".
За словами Федецького, Лукашенко "вусатий сцикун".
"Про кордон з Білоруссю не думаєш зовсім. Там що, там сцикун той вусатий, карлику в ноги кланяється, ліг під нього. Вже бувши "легітимним президентом Білорусі", як він називає себе, просто зрадив свій народ. Один дебіл, який пішов на нашу землю, а другий дебіл, який його підтримав. Який це все запустив під виглядом мовчань на територію Білорусі, і вони вдерлися до нас", – сказав Артем Федецький.
36-річний Артем Федецький завершив професійну кар'єру футболіста у 2019 році. Він виступав за "Карпати", "Дніпро", "Шахтар", Арсенал", "Харків" та німецький "Дармштадт".
Захисник зіграв 53 матчі та забив 2 голи за збірну України.
- Нагадаємо, у січні 2019 року Артем Федецький назвав неприпустимим перехід українського футболіста Ярослава Ракицького до російського "Зеніту".
- У жовтні 2021 року Федецький зізнався, що був близький до переходу в московський "Спартак", але після війни з Росією більше ніколи не поїде до цієї країни.
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