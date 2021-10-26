"Спартак" давав 8 млн євро: Ексфутболіст збірної України заявив, що більше ніколи не поїде до Росії

Про це Федецький розповів у інтерв'ю каналу Пряма червона в YouTube.

За його словами, коли він грав за "Карпати", отримав пропозицію від "Спартака" і був готовий перейти до московського клубу.

"У моїх послугах був зацікавлений "Спартак". Давали 7 чи 8 млн євро і мені хороший контракт. Чи поїхав би тоді до Москви? Тоді можливо б так. Тоді були нормальні часи. Михалик поїхав до "Локомотиву", - сказав Федецький.

Водночас він додав, що після початку війни вирішив, що більше ніколи не поїде до Росії.

"До війни були сусідами. Зараз ніколи б в житті. І чи будемо добре жити чи погано. Я більше ніколи туди не поїду. І мій син не поїде туди грати. Він це добре розуміє. Коли закінчувався контракт з "Дніпром" телефонував агент з Росії і пропонував перейти до місцевого клубу. Пропонував контракт 2 млн євро на рік плюс бонус за підпис. Я відповів, що мене це не цікавить", - розповів Федецький.

36-річний Артем Федецький завершив кар'єру у 2019 році. Він виступав за "Карпати", "Дніпро", "Шахтар", Арсенал", "Харків" та німецький "Дармштадт". Захисник зіграв 53 матчі та забив 2 голи за збірну України.

