"Спартак" давав 8 млн євро: Ексфутболіст збірної України заявив, що більше ніколи не поїде до Росії
Колишній футболіст збірної України Артем Федецький зізнався, що був близький до переходу в московський "Спартак", але після війни з Росією більше ніколи не поїде до цієї країни
Про це Федецький розповів у інтерв'ю каналу Пряма червона в YouTube.
За його словами, коли він грав за "Карпати", отримав пропозицію від "Спартака" і був готовий перейти до московського клубу.
"У моїх послугах був зацікавлений "Спартак". Давали 7 чи 8 млн євро і мені хороший контракт. Чи поїхав би тоді до Москви? Тоді можливо б так. Тоді були нормальні часи. Михалик поїхав до "Локомотиву", - сказав Федецький.
Водночас він додав, що після початку війни вирішив, що більше ніколи не поїде до Росії.
"До війни були сусідами. Зараз ніколи б в житті. І чи будемо добре жити чи погано. Я більше ніколи туди не поїду. І мій син не поїде туди грати. Він це добре розуміє. Коли закінчувався контракт з "Дніпром" телефонував агент з Росії і пропонував перейти до місцевого клубу. Пропонував контракт 2 млн євро на рік плюс бонус за підпис. Я відповів, що мене це не цікавить", - розповів Федецький.
36-річний Артем Федецький завершив кар'єру у 2019 році. Він виступав за "Карпати", "Дніпро", "Шахтар", Арсенал", "Харків" та німецький "Дармштадт". Захисник зіграв 53 матчі та забив 2 голи за збірну України.
- Нагадаємо, у січні 2019 року Артем Федецький назвав неприпустимим перехід українського футболіста Ярослава Ракицького до російського "Зеніту".
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