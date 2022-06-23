Завдання Лукашенка - тримати частину ЗСУ біля своїх кордонів, - генерал Маломуж
Голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що Лукашенко не піде на пряму конфронтацію з Україною, але оптимізує провокаційні дії на кордонах
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Завдання білорусів тримати велику частину українських військ на теренах нашої держави біля кордонів Білорусі. Росія використовує свої дивізіони з позиції Білорусі, аеродроми. Білорусь надає всі засоби Росії для проведення агресії проти України. Лукашенко намагається не вступати в пряму війну тому, що військові не готові вступати в бойові операції. Це загроза режиму Лукашенко. Лукашенко показує Путіну, що він виконує в інтересах Росії важливу функцію: тримати декілька десятків тисяч військових, техніки та озброєння ЗСУ, які могли б діяти на Луганському, Донецькому напрямку, або наступати на Херсонському та Запорізькому напрямках", - пояснив Маломуж.
Маломуж зауважив, що це Путіна не влаштовує.
"Лукашенко сьогодні викликаний до Путіна для виконання завдання, щоб мотивувати наступальні операції щодо захисту західних кордонів Білорусі. Думаю, що Лукашенко не піде на пряму конфронтацію з Україною, але оптимізує провокаційні дії на кордонах. Це змушує Україну тримати велику частину озброєння, техніки та спецпідрозділи", - підкреслив Маломуж.
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