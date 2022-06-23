Повномасштабне вторгнення в Україну: РФ втратила 34 430 окупантів, 1504 танки й 183 гелікоптери
З 24 лютого до 23 червня окупанти втратили 34 430 військових, 3 632 бронемашини, 1 504 танки й 183 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 34 430 (+200) окупантів
- танків - 1504 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 3632 (+18) од.
- артилерійських систем - 756 (+4) од.
- реактивних систем залпового вогню - 240 (+1) од.
- засобів ППО - 99 (+0) од.
- літаків - 216 (+0) од.
- гелікоптерів - 183 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 620 (+6)
- крилатих ракет - 137 (+0)
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2548 (+5) од.
- спеціальної техніки - 60 (+0) од.
Упродовж 22 червня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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