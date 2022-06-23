Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 34 430 (+200) окупантів

танків - 1504 (+8) од.

бойових броньованих машин - 3632 (+18) од.

артилерійських систем - 756 (+4) од.

реактивних систем залпового вогню - 240 (+1) од.

засобів ППО - 99 (+0) од.

літаків - 216 (+0) од.

гелікоптерів - 183 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 620 (+6)

крилатих ракет - 137 (+0)

кораблів/катерів - 14 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2548 (+5) од.

спеціальної техніки - 60 (+0) од.

Упродовж 22 червня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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