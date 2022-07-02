Три дні тому Україна випустила по Білорусі три ракети, - Лукашенко

Про це він заявив ввечері у суботу, 2 липня 2022 року, на урочистому зібранні з нагоди святкування встановленого за його правління "дня незалежності", 3 липня, передає білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі", - сказав Лукашенко.

"Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені збройними силами України", - додав він.

Довідка

Святкування Дня Незалежності Білорусі саме 3 липня було встановлено 1996 року, тобто вже за правління Лукашенка. Цього дня радянські війська вибили з Мінська підрозділи Вермахту.

Натомість громадянське суспільство й опозиція Білорусі продовжує вшановувати наразі неофіційний День Незалежності Білорусі під назвою "День Волі", що припадає на 25 березня.

25 бередня 1918 року було утворено Білоруську Народну Республіку.

Як наголошують українські й міжнародні політики та експерти, РФ втягує Білорусь у війну з Україною. Але для цього команді Лукашенка потрібен вагомий в очах білоруського суспільства привід. Зокрема, розвідка казала про підготовку росіянами терактів проти мирних громадян Білорусі або проти інфраструктурних об'єктів на території.

Наприклад, білоруські рятувальники та військові тренуються долати наслідки "підриву нафтобази ворожим безпілотним літальним апаратом".

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