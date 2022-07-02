Три дні тому Україна випустила по Білорусі три ракети, - Лукашенко
Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко звинуватив Збройні Сили України в ракетному нападі
Про це він заявив ввечері у суботу, 2 липня 2022 року, на урочистому зібранні з нагоди святкування встановленого за його правління "дня незалежності", 3 липня, передає білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.
"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі", - сказав Лукашенко.
"Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені збройними силами України", - додав він.
Довідка
Святкування Дня Незалежності Білорусі саме 3 липня було встановлено 1996 року, тобто вже за правління Лукашенка. Цього дня радянські війська вибили з Мінська підрозділи Вермахту.
Натомість громадянське суспільство й опозиція Білорусі продовжує вшановувати наразі неофіційний День Незалежності Білорусі під назвою "День Волі", що припадає на 25 березня.
25 бередня 1918 року було утворено Білоруську Народну Республіку.
- Як наголошують українські й міжнародні політики та експерти, РФ втягує Білорусь у війну з Україною. Але для цього команді Лукашенка потрібен вагомий в очах білоруського суспільства привід. Зокрема, розвідка казала про підготовку росіянами терактів проти мирних громадян Білорусі або проти інфраструктурних об'єктів на території.
- Наприклад, білоруські рятувальники та військові тренуються долати наслідки "підриву нафтобази ворожим безпілотним літальним апаратом".
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