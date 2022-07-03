Про це він сказав під час брифінгу 3 липня.

Зеленський зазначив, що з території Білорусі були завдані ракетні удари по українських містах

"Лукашенко виразно або прямо, в тому чи іншому форматі, давав сигнали всім суспільствам, включаючи Білорусь, що дуже важливо, бо вона підтримує саме Україну і нашу позицію. Тож він давав сигнали, що без його волі були випущені ті чи інші ракети, а та інформація про яку ви сказали (заява Лукашенка про "єдину армію" з РФ - ред), мені здається, що в цілому це перш за все небезпечний сигнал для дружнього білоруського народу, до наших сусідів білорусів. Те, що він робить", - сказав він.

Президент сказав, що Лукашенко не повинен втягувати Білорусь у російську війну і порушення всіх міжнародних договорів.

"Мені здається небезпечним звучить той сигнал, який був. Я думаю, що ми побачимо з вами результат цих сигналів", - підсумував відповідь він.

2 липня, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. У відповідь, за його словами, підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.

Того ж дня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що наразі наступ армії Білорусі малоймовірний, та Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

3 липня білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко сказав, що в межах союзної держави Росії та Білорусі створена й діє "єдина армія".

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