"До будь-яких сценаріїв готові": Подоляк про можливий напад Білорусі

Відеозвернення він опублікував у instagram.

"Ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана, на прізвище Лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і там і тут. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна – Білорусь готове до цього", - сказав Подоляк.

За його словами, така інформація потрібна Росії, щоб збільшити панічні настрої українців. І додав, що у разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов'язково завчасно попередить.

"Якщо пану Лукашенку треба буде довести, що білоруської армії не існує, вони можуть це зробити. Але якщо говорити серйозно, про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно і до будь-яких сценаріїв ми готові", - сказав радник голови Офісу президента.

1 липня розвідка повідомила, що на кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається.

Збройні сили Білорусі продовжили навчання щонайменше до 9 липня. Відповідні графіки опублікували у мережі.

2 липня Подоляк заявив, що Росія завдає ударів крилатими ракетами по житлових кварталах, аби примусити Україну сісти за стіл переговорів.

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