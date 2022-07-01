Про це інформує в телеграмі моніторингова група військової активності "Беларускі Гаюн".

"Навчання ЗС РБ продовжено як мінімум до 9 липня. 3 липня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 2 липня", - йдеться в повідомленні.

Продовження навчань на білоруських полігонах:

Борисівський (227-й) до 09.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;

Гозький (під Гродно) до 08.07;

Брестський до 09.07;

Репище (Осиповичі) до 08.07;

Мар'їна Гірка до 09.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;

Німан (під Березівкою) до 08.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;

Чепелево (під Слонімом) до 08.07;

Доманове (під Івацевичами) до 08.07;

Стрілянище під Старими Дорогами до 08.07;

Заслонове (під Лепелем) до 09.07.

"Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися", - додали в пресслужбі моніторингової групи.

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