Білорусь продовжує військові навчання поблизу кордону щонайменше до 9 липня
Збройні сили Білорусі продовжили навчання щонайменше до 9 липня. Відповідні графіки опублікували у мережі
Про це інформує в телеграмі моніторингова група військової активності "Беларускі Гаюн".
"Навчання ЗС РБ продовжено як мінімум до 9 липня. 3 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 2 липня", - йдеться в повідомленні.
Продовження навчань на білоруських полігонах:
- Борисівський (227-й) до 09.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
- Гозький (під Гродно) до 08.07;
- Брестський до 09.07;
- Репище (Осиповичі) до 08.07;
- Мар'їна Гірка до 09.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
- Німан (під Березівкою) до 08.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
- Доманове (під Івацевичами) до 08.07;
- Стрілянище під Старими Дорогами до 08.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 09.07.
"Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися", - додали в пресслужбі моніторингової групи.
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