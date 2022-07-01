На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, - розвідка

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив Вадим Скібіцький.

Водночас, за його словами, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

26 червня Білорусь посилила кордон з Україною шістьма батальйонами. Вони посилюють ділянки кордону у Брестській та Гомельській областях і намагаються вести розвідку на кордонах України і Польщі.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.

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