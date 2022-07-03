"У нас давно в союзі Білорусі й Росії єдина армія", - Лукашенко

Про це сьогодні, 3 липня 2022 року, заявив білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час виступу перед своїми прибічниками на меморіальному комплексі "Курган Слави", що неподалік від Мінська. Стенограму його виступу оприлюдинила інформаційна агенція БЕЛТА.

"І взагалі ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз з Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу - Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи. Ми йдемо, як по тонкому льоду, і цей досвід вперше у світі. Ми повинні показати іншим цей приклад", - зазначив Лукашенко.

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Єдність між РФ та РБ, за його словами, розповсюджується передусім на збройні сили обох країн.

"І що – вони не знали, що у нас створено вже давно в союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил. Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, те у чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією", - наголосив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, учора, 2 липня, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. У відповідь, за його словами, підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.

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