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Головна війна з Росією Лукашенко нападе на Україну. Рахунок пішов на дні, - Каспаров

Лукашенко нападе на Україну. Рахунок пішов на дні, - Каспаров

2 липня, 2022 субота
23:14
війна з Росією Гаррі Каспаров

"Білорусь нападе на Україну". З таким твердженням виступив російський опозиціонер та політемгірант, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров

Про це політик заявив у себе в ТГ-каналі ввечері у суботу, 2 липня 2022 року. 

Допис Каспарова під назвою "Білорусь нападе на Україну" з'явився після останніх заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на тему взаємин з Україною та країнами Заходу.

"Лукашенко активізувався й став загрожувати за методичкою Кремля. Невизнаний президент Білорусі заявив, що "приціл" вже наведено на командні пункти ворожих країн, які загрожують Мінську. Також Лукашенко додав, що кілька днів тому українська сторона спробувала завдати ракетних ударів по республіці, але всі ракети були перехоплені. Швидше за все, це все мовиться вустами Кремля, а не самим Лукашенком, бо всі ми знаємо, що він просто відіграє роль маріонетки у великій грі Путіна", - зазначив Гаррі Каспаров.

На його думку, "рахунок пішов на дні".

"Зараз же рахунок пішов на дні, бо мова (Лукашенка - ред.) змінилася з нейтральної на агресивну, хоч Олександр Лукашенко і заявляє, що "Мінськ не хоче воювати з Києвом", але це більше схоже на "не хоче, але не лишають вибору". Все робиться під приводом захисту від вторгнення з боку Польщі, але це така сама дурість, як і знамените "визволення" (України росіянами - ред.), де насправді ніхто не зустрічав з короваєм і квітами", - наголосив Каспаров.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
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