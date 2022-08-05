Про це він розповів в етері Еспресо.



"На білорусько-українському кордоні кардинально ситуація не змінилася. Білоруська сторона продовжує посилювати кордон з нашою країною, там перебуває певна кількість білоруських підрозділів. Ми не фіксуємо зміни у чисельному складі, а також у характері їхніх дій", - зазначив речник Державної прикордонної служби України.



Андрій Демченко підкреслив, що ЗСУ та Державна прикордонна служба України ніколи не відкидали ймовірність, що з цього напрямку підрозділи збройних сил Республіки Білорусь можуть здійснити спробу вторгнення на територію України, підтримуючи війну, яку розв'язала Росія проти нашої країни.



"Відповідно, до цього напрямку прикута особлива увага від всіх складових секторів оборони України, проводяться всі необхідні заходи для максимального укріплення як по лінії кордону, так і у прикордонні. Здійснюються фортифікаційні заходи, щоб забезпечити можливість ведення оборонних дій для наших підрозділів", - проінформував Демченко.

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