Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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