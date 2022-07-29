У Білорусі знову продовжили військові навчання - до 6 серпня

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У Білорусі вкотре продовжили термін проведення військових навчань. Як стверджує ця моніторингова група, загальна кількість таких "продовжень" – 14 тижнів, починаючи з 29 квітня.

Білоруські військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною

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