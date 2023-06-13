США продовжили санкції проти білоруської авіакомпанії Belavia

Про це повідомляє сайт американського міністерства торгівлі.

Авіакомпанії Belavia або тим, хто діє від її імені, а також будь-якому "правонаступнику, агенту чи співробітнику" заборонено "брати участь, прямо чи опосередковано, будь-яким способом у будь-якій операції, пов’язаній з будь-якими товарами, програмним забезпеченням або технологіями, які експортуються або підлягають експорту зі США", йдеться в документі.

У відомстві також наголошують, що Belavia продовжила експлуатацію повітряних суден, на які поширювались раніше введені обмежувальні заходи, у тому числі "на рейсах до Білорусі та/або Росії з/до Хургади, Тбілісі, Дохи, Москви, Стамбула та Шарджи".

Санкції проти компанії були запроваджені 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. 13 грудня 2022 року їх продовжили на пів року.