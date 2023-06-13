США продовжили санкції проти білоруської авіакомпанії Belavia
Уряд США продовжив санкції проти білоруської авіакомпанії Belavia ще на 180 днів
Про це повідомляє сайт американського міністерства торгівлі.
Авіакомпанії Belavia або тим, хто діє від її імені, а також будь-якому "правонаступнику, агенту чи співробітнику" заборонено "брати участь, прямо чи опосередковано, будь-яким способом у будь-якій операції, пов’язаній з будь-якими товарами, програмним забезпеченням або технологіями, які експортуються або підлягають експорту зі США", йдеться в документі.
У відомстві також наголошують, що Belavia продовжила експлуатацію повітряних суден, на які поширювались раніше введені обмежувальні заходи, у тому числі "на рейсах до Білорусі та/або Росії з/до Хургади, Тбілісі, Дохи, Москви, Стамбула та Шарджи".
Санкції проти компанії були запроваджені 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. 13 грудня 2022 року їх продовжили на пів року.
- Нагадаємо, у березні міністерство фінансів США розширило санкції щодо Білорусі: обмеження застосовано проти трьох юридичних і дев'ятьох фізичних осіб та літака Олександра Лукашенка.
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