Про це йдеться в заяві послів G7.

"Вітаємо оприлюднення Етичною радою рішень щодо кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів. Очікуємо, що в січні З’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя. Це відновить роботу ВРП, зміцнить стійкість України під час війни та виконає ключову умову для шляху до ЄС", - зазначають посли.

Окремо посли країн Групи семи відзначили те, що Україна в умовах війни продовжує реформи.

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Відомо, що для добору членів Вищої кваліфкомісії суддів створено Конкурсну комісію. Перевіркою усіх кандидатів на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності Вищої ради правосуддя займається Етична рада. До складу Ради входять шестеро осіб: троє від Ради суддів, а ще троє були запропоновані міжнародними організаціями й мають переважний голос при прийнятті Радою рішень.

Раніше Венеційська комісія похвалила Україну за процедуру очищення Вищої ради правосуддя.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.