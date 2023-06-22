Посли G7 підтримали Формулу миру Зеленського

Про це йдеться в Twitter японського головування у групі послів країн Групи семи.

"Посли G7 зустрілися з головою ОПУ Андрієм Єрмаком і підтвердили нашу підтримку зусиль Володимира Зеленського щодо просування всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН. Також ми підтримуємо основні принципи, викладені у його Формулі миру", - зазначили дипломати.

"У той час, як ми підтримуємо стійкість України проти агресії Росії, ми також цінуємо зобов’язання України щодо продовження трансформаційних реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити її демократію та майбутнє", - додали вони.