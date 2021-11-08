"Захиститися від гібридної війни та інших загроз": посли G7 закликали ухвалити "критично важливий" закон з реформування СБУ

Про це повідомляється на Twitter-сторінці послів G7.

"Прийняття як законопроекту 3196-Д (проект закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" - ред.), так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці", - йдеться у заяві.



Дипломати зазначають, що цим вони підтримують заклик до реформи представників ЄС, НАТО і США, який раніше, 8 листопада, опублікували на сайті Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

"Ми, представники ЄС, НАТО і Сполучених Штатів, рішуче підтримуємо законопроєкт № 3196-Д, внесений на розгляд парламенту. Якщо законопроєкт у поточній редакції буде ухвалений та повноцінно втілений, він стане фундаментом для комплексного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів та провідної практики", - ідеться в заяві.

Автори заяви наголошують, що реформа підвищить довіру до українських правоохоронних органів, розширить можливості для міжнародного партнерства і зосередить діяльність СБУ не на правоохоронній, а на контррозвідувальній діяльності, боротьбі з тероризмом та захисті державної таємниці, що є важливими під час війни з Росією і в умовах численних загроз нацбезпеці.

Дипломати зазначили, що закон має недоліки, проте закликали Верховну Раду ухвалити його якнайшвидше.



Невідкладне ухвалення цього закону автори заяви назвали важливим кроком на шляху України до ЄС і НАТО



"Ми закликаємо всі політичні партії у Верховній Раді скористатися цією історичною можливістю і невідкладно ухвалити цей закон", - йдеться у заяві.