Таку думку він висловив в інтерв'ю LIGA.net.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зважиться Німеччина передати Україні танки Leopard, Макеєв сказав: "Те озброєння, яке постачають Україні, однозначно є оборонним. Україна захищає свою територію і не збирається ні на кого наступати. Я впевнений, що Німеччина дозріє до політичного рішення про постачання броньованої техніки й танків, як ми могли переконати Німеччину змінити позицію щодо систем залпового вогню, артилерії, переносних зенітно-ракетних комплексів, а також систем ППО. Бо, окрім IRIS-T, згадаймо 30 “Гепардів”, які захищають наше небо”.

Дипломат зазначив, що завдяки невпинній дипломатичній роботі Україні вдається переконувати Німеччину в необхідності допомагати українцям.

“Сам факт російського нападу 24 лютого призвів до переосмислення ролі Німеччини та її східної політики. Візити Шольца, міністерки закордонних справ Анналени Бербок та президента Штайнмаєра дуже сильно вплинули на цих політиків. Саме я буду намагатись переконати німців дивитись на Україну очима українців. І Німеччині слід віддати належне. Вона поставила до України значну частину озброєння. Вона взяла на себе лідерство в постачаннях систем протиповітряної оборони”, - зазначив посол України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив із німецькою колегою Анналеною Бербок збільшення постачання зброї для України.

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