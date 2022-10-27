Кулеба обговорив з німецькою колегою збільшення постачання зброї для України
В Україну постачатимуть більше зброї, зокрема через партнерство з третіми країнами
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму твіттері після телефонної розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок.
"Ми працюємо разом (з Анналеною Бербок. - ред.), щоб постачати більше зброї в Україну, в тому числі через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", – написав Кулеба.
Відомо, що Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України
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