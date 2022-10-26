Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Україна отримала дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Таким чином, українська армія має на озброєнні вже пʼять таких РСЗВ.

Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.

У постачаннях також вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва - невідомо.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

26 жовтня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт попросила у Швейцарії дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

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