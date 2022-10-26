Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000
Уряд Німеччини передав Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Зазначається, що Україна отримала дві реактивні системи залпового вогню MARS II. Таким чином, українська армія має на озброєнні вже пʼять таких РСЗВ.
Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.
Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.
У постачаннях також вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва - невідомо.
- 25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.
- 26 жовтня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт попросила у Швейцарії дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.
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