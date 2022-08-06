Посол США при ООН країнам Африки: купуйте в Росії лише зерно та добрива, інакше – санкції
Посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зробила турне країнами Африки серед іншого застерегла їх від покупки в Росії чогось крім зерна та добрив, пригрозивши вторинними санкціями
Про це повідомляє ВВС, з посиланням на сторінку представництва США при ООН.
"У Росії є наратив, що санкції на продовольство та сільськогосподарські продукти призвели до підвищення цін, яке переживають країни. [...] Хочу сказати, що у нас немає санкцій на жодні сільськогосподарські продукти з Росії. Росія може експортувати свої сільгосппродукти, а інші країни можуть їх купувати, зокрема добрива та пшеницю", - заявила вона на прес-конференції в столиці Уганди Кігалі.
Також вона закликала не вести з Росією жодних інших транзакцій, оскільки за це будуть накладені вторинні санкції США.
"А щодо тих санкцій щодо Росії, які у нас є, - продовжила Лінда Томас-Грінфілд, - наприклад, на нафту - то якщо якась країна вирішує взаємодіяти з Росією у тій сфері, де діють санкції, то тоді вони порушують ці санкції, а в деяких випадках ще й санкції ООН. І ми застерігаємо країни, що санкції не слід порушувати".
Африканські країни здебільшого вважають за краще не ставати однозначно на бік України у війні з Росією. Це зазвичай пояснюють недовірою до Заходу, породженого колоніальним минулим, а також симпатіями еліт у багатьох країнах Африки, які навчалися у Росії. При цьому деякі африканські країни є великими імпортерами зерна з України і відчувають дедалі гостріший дефіцит продовольства.
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