Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на пресреліз МВС.



"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - йдеться у пресрелізі.



Обслуговування клієнтів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці.



МЗС закликало громадян Фінляндії негайно виїхати з України.



Крім цього, у Twitter відомства йдеться, що МЗС Фінляндії викликало посла Російської Федерації Павла Кузнєцова "у зв'язку з односторонніми діями Росії, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України та серйозно порушують міжнародне право й Мінські угоди".



Finnish MFA @ulkoministerio summoned the Ambassador of Russia today to express our condemnation of Russia’s unilateral acts that violate Ukraine’s territorial integrity and sovereignty and constitute a serious breach of international law and the Minsk Agreements. — MFA Finland ???????? (@Ulkoministerio) February 23, 2022