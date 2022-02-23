Посольство Фінляндії в Україні переїхало з Києва до Львова
Посольство Фінляндії в Україні переїжджає до Львова, місцевий персонал посольства залишився у Києві
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на пресреліз МВС.
"З огляду на загальну оцінку ситуації в безпековій сфері Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників із посольства в Києві до Львова", - йдеться у пресрелізі.
Обслуговування клієнтів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці.
МЗС закликало громадян Фінляндії негайно виїхати з України.
Крім цього, у Twitter відомства йдеться, що МЗС Фінляндії викликало посла Російської Федерації Павла Кузнєцова "у зв'язку з односторонніми діями Росії, які порушують територіальну цілісність і суверенітет України та серйозно порушують міжнародне право й Мінські угоди".
- Нагадаємо, посольства, які переїхали у Львів, працюють лише онлайн. У дипломатичні установи надалі можна звертатися телефоном або за електронними адресами, які вказані на їхніх офіційних сторінках.
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