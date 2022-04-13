Посоромився вимовити слово "війна" та визнати Росію агресором: Олімпійська медалістка розкритикувала президента НОК Бубку

Про це Саладуха написала у facebook.

За її словами, назвати ворога ворогом, війну війною, окупацію окупацією – це те найменше, що українські спортсмени хотіли почути від керівництва Національного олімпійського комітету ще в перші дні вторгнення Росії.

"На жаль, цього не відбулося досі. Ще 27 лютого спортивна спільнота України почала озвучувати чітку вимогу – виключити РФ та Білорусь з Міжнародного олімпійського комітету та з міжнародних спортивних федерацій. Ми підкріпили цю вимогу відповідним рішенням профільного парламентського комітету. Але Сергій Бубка досі не висловив чіткої позиції з цього приводу, а НОК не ухвалив жодного рішення, звернення", - написала Саладуха.

Вона додала, що Сергій Бубка лише після тривалого мовчання під час нової фази війни висловився.

"Але навіть посоромився вимовити слово "війна", визнати Росію агресором та засудити окупацію українських міст і сіл. І це в той час, коли сотні українських спортсменів стали на захист Батьківщини зі зброєю в руках, а десятки були вбиті та покалічені окупантами. Навіть жахливі трагедії в різних населених пунктах Київщини та інших регіонів не змусили топменеджерів НОК отямитися й почати активнішу роботу для захисту національних інтересів України", - наголосила Саладуха.

Вона підкреслила, що натомість є спроби цькувати тих, хто не боявся публічно висловитися й засудити бездіяльність НОК та його вищого керівництва.



Ольга Саладуха є бронзовою медалісткою Олімпіади-2012 та чемпіонкою світу-2011 в потрійному стрибку. Спортсменку було обрано до Верховної Ради від "Слуги народу".

6 квітня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що за Україну не виступатимуть натуралізовані російські спортсмени, які не засудили повномасштабну російську агресію.

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