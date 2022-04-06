Зі збірної України поженуть натуралізованих росіян, які промовчали про війну з РФ
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що за Україну не виступатимуть натуралізовані російські спортсмени, які не засудили повномасштабну російську агресію
Про це повідомляє Xsport.ua.
За словами Гутцайта, натуралізованим спортсменам, які під час війни не висловили своєї громадянської позиції - не місце в збірній України.
"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України. Якщо вони не висловлюють ніяких своїх громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а перебувають на території країни-агресора, тому їм не місце тут. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати", – сказав Гутцайт.
- 24 березня Міністерство молоді та спорту виключило натуралізовану росіянку Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання за підтримку агресії РФ.
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