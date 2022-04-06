Зі збірної України поженуть натуралізованих росіян, які промовчали про війну з РФ

Про це повідомляє Xsport.ua.

За словами Гутцайта, натуралізованим спортсменам, які під час війни не висловили своєї громадянської позиції - не місце в збірній України.

"Я впевнений, що після війни цим спортсменам не місце в збірній команді України. Якщо вони не висловлюють ніяких своїх громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а перебувають на території країни-агресора, тому їм не місце тут. І після закінчення війни ми над цим питанням будемо працювати", – сказав Гутцайт.

24 березня Міністерство молоді та спорту виключило натуралізовану росіянку Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання за підтримку агресії РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb