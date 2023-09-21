Постачали в РФ продукцію для атомної енергетики: СБУ затримала керівників заводу в Сумах
Служба безпеки повідомила про підозру керівникам заводу в Сумах, які постачали до Росії стратегічно важливу продукцію для атомної енергетики та нафтогазової галузі РФ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що до Росії постачали насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету РФ.
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення керівництво заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для цього підозрювані задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.
Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до Росії. Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.
У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.
Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою). Їм загрожує до 10 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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