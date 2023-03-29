Про це мовиться в телеграмі головнокомандувача ЗСУ.

"Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу", - звітувала пресслужба про розмову Валерія Залужного та Крістофера Каволі.

Так, зазначається, що є домовленість про подальшу взаємодію.