Постачання озброєння та майбутня взаємодія: Залужний поспілкувався з командувачем об'єднаних ЗС НАТО в Європі
Головнокомандувач Валерій Залужний поспілкувався телефоном із командувачем об'єднаних ЗС НАТО в Європі Крістофером Каволі: звернули увагу на питання допомоги
Про це мовиться в телеграмі головнокомандувача ЗСУ.
"Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу", - звітувала пресслужба про розмову Валерія Залужного та Крістофера Каволі.
Так, зазначається, що є домовленість про подальшу взаємодію.
- Нагадаємо, також головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Він зазначив, що на Бахмутському напрямку – найбільш складна ситуація.
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