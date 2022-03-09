Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Захопити Харків, стріляти по мирних жителях і цивільних об'єктах: полонений росіянин назвав задачі, поставлені його керівництвом

Захопити Харків, стріляти по мирних жителях і цивільних об'єктах: полонений росіянин назвав задачі, поставлені його керівництвом

9 березня, 2022 середа
14:07

Захоплений у полон російський військовий розповів, що мав наказ обстрілювати цивільні об'єкти і мирних жителів Харкова

Відеозапис зізнання окупанта оприлюднила у Twitter СБУ.

"(Задача була - ред.) захопити Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти місто. Відкривати вогонь по тим, хто чинить спротив і по всім жителям міста", - сказав полонений окупант.

На питання, чи наказували його керівники стріляти по цивільних об'єктах, окупант відповів ствердно

"Так, і об'єкти житлового фонду", - сказав загарбник.

За його словами, росіяни планували захопити Харків упродовж трьох днів.

При цьому окупант зізнався, що розумів, куди їде, а також додав, що керівництво називало їхнє завдання "миротворчою" місією.

"Так, знав (що їхав до України - ред.). (Їхали - ред.) як миротворці, щоб звільнити Україну від нацистів", - розповів полонений загарбник.

Полонений окупант зазначив, шо його взвод прибув на кордон із Україною 24 лютого о 5:00 ранку та додав, що після захоплення Харкова подальшою задачою було продовжувати наступ і захоплювати інші міста України.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
окупанти
полонений
Читайте також:
8 березня, 2022 вiвторок
"Ми отримали підкріплення! Прийдемо і вас розвалимо, чекайте!": очільник Миколаївщини Кім анонсував наступ на окупантів
Александр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Донбас
9 березня, 2022 середа
На Харківщині ЗСУ знищили колону російської техніки
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.22
    Купівля 29.22
    Продаж 31.45
  • EUR
    Купівля 32.28
    Продаж 34.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
9 березня
14:19
Порошенко
"Кузня на Рибальському" передає 500 кулеметів ПКМ, виготовлених на експорт, Збройним Силам України
14:14
ЄС працює над новим пакетом санкцій проти близько 100 росіян, - Боррель
14:12
У Києві відновлює роботу сервіс доставки Glovo
14:08
Окупанти обстріляли людей під час евакуації з Демидова
14:05
В Україні почали працювати групи психологічного впливу для поширення паніки, - Ткаченко
13:44
Енергоатом
В "Енергоатомі" пояснили, чим загрожує знеструмлення ЧАЕС
13:43
Всесвітній економічний форум у Давосі
Давоський економічний форум заморозив усі відносини з РФ
13:30
окупанти з рф
Ворог суттєво знизив темпи просування військ, проте є висока ймовірність диверсій у Рівненській та Львівській областях, - Генштаб
13:26
Зеленський
"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленський назвав переваги українців над російськими окупантами
13:14
уламок ракети
Над Житомирщиною літак ЗСУ знищив російську крилату ракету
13:01
Володимир Зеленський
"Відповідь буде швидкою, як належить у воєнний час": Зеленський попередив політиків, які "шукають ниточки в Росію" або розколюють Україну
12:50
Чорнобильська АЕС
Через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, – Укренерго
12:47
Зеленський
"Российские солдаты, у вас есть шанс выжить": Зеленський закликав окупантів рятуватися і "просто піти"
12:46
Володимир Зеленський
"Це не пінг-понг, це про людські життя, не перекидайте відповідальність": Зеленський закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі
12:36
мобільні мережі телефон андроид
В Україні мережі операторів і провайдерів працюють стабільно всюди, крім зон бойових дій, - Держспецзв'язку
12:31
полон ворог
На Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого
12:25
Ексклюзив
психологічна підтримка
"Планувати з сьогодні на завтра, робити маленькі справи, пити воду": психологиня надала поради щодо життя у воєнний час
12:24
ТУ-160 росія
Українська розвідка оприлюднила список льотчиків РФ, які готуються бомбити міста України
12:22
Олексій Резніков
"Може ускладнити отримання додаткових спроможностей": Резніков закликав не поширювати інформацію про надання Україні зброї раніше за офіційні джерела
12:17
МіГ-29 польща
"Не вважаємо прийнятним": США щодо пропозиції Польщі передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України
11:53
Британія нафта
Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з РФ
11:44
Окупанти обстрілюють Мар'їнську громаду на Донеччині з мінометів і "Градів", - ОВА
11:43
Ексклюзив
заправка
Уже за декілька днів українці побачать, що ціни на бензин зросли, – аналітик компанії "Нафторинок"
11:39
Mothercare
Продавець дитячих товарів Mothercare призупиняє весь бізнес у Росії
11:23
Рубль подешевшав
Рубль знову різко подешевшав після відкриття торгів у Москві
10:59
Потяг
Укрзалізниця запустила додаткові евакуаційні потяги з Харкова і Донеччини
10:41
У Харкові відновили українське телевізійне мовлення
10:38
Житомир
У Житомирі окупанти завдали авіаудару по гуртожитку: одна людина загинула та ще дві зазнали травм
10:36
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Російські солдати використовують гумкоридори для передислокації військ, – політолог Віктор Бобиренко
10:19
ворожа техніка
РФ втратила понад 12 тис. військових, 1070 бронемашин, 317 танків, 120 систем артилерії, 49 літаків і 81 гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
10:17
ворожа техніка
Російські війська стрімко втрачають техніку в Україні, – CNN
10:09
Ексклюзив
телефон меседжер
Будьте обережні з меседжами "ми вже перемогли, ворог знешкоджений", попереду ще серйозні битви, – радник міністра МВС
09:55
Ірина Верещук
Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля
09:52
обстріл Сєвєрожонєцк
У Сєвєродонецьку окупанти за добу зруйнували 63 будинки, виявлено тіла 10 загиблих
09:33
Білорусь спорт
37 країн вимагають не допускати Росію й Білорусь до міжнародних спортивних змагань
09:21
Авіаудари РФ: у Малині на Житомирщині минулої доби загинуло 5 людей, із них двоє - діти, у селі на Харківщині - дитина і дорослий
09:20
Суми евакуація
Переговорна група домовилася про продовження евакуації населення з Сум сьогодні
09:02
загранпаспорт рф
Європейські бізнесмени вимагають позбавити росіян із подвійним громадянством паспортів країн ЄС
08:13
ЗСУ
Окупанти проводять мобілізацію в Криму й РФ, поширюють пропаганду й перевдягаються в цивільний одяг, а українські військові дають їм відсіч, - Генштаб ЗСУ
07:15
Естонія припинила транслювати російський канал РБК через виправдання війни РФ проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV