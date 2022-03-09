Захопити Харків, стріляти по мирних жителях і цивільних об'єктах: полонений росіянин назвав задачі, поставлені його керівництвом

Відеозапис зізнання окупанта оприлюднила у Twitter СБУ.



"(Задача була - ред.) захопити Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти місто. Відкривати вогонь по тим, хто чинить спротив і по всім жителям міста", - сказав полонений окупант.



На питання, чи наказували його керівники стріляти по цивільних об'єктах, окупант відповів ствердно



"Так, і об'єкти житлового фонду", - сказав загарбник.



За його словами, росіяни планували захопити Харків упродовж трьох днів.



При цьому окупант зізнався, що розумів, куди їде, а також додав, що керівництво називало їхнє завдання "миротворчою" місією.



"Так, знав (що їхав до України - ред.). (Їхали - ред.) як миротворці, щоб звільнити Україну від нацистів", - розповів полонений загарбник.



Полонений окупант зазначив, шо його взвод прибув на кордон із Україною 24 лютого о 5:00 ранку та додав, що після захоплення Харкова подальшою задачою було продовжувати наступ і захоплювати інші міста України.





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