Захопити Харків, стріляти по мирних жителях і цивільних об'єктах: полонений росіянин назвав задачі, поставлені його керівництвом
Захоплений у полон російський військовий розповів, що мав наказ обстрілювати цивільні об'єкти і мирних жителів Харкова
Відеозапис зізнання окупанта оприлюднила у Twitter СБУ.
"(Задача була - ред.) захопити Харків, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти місто. Відкривати вогонь по тим, хто чинить спротив і по всім жителям міста", - сказав полонений окупант.
На питання, чи наказували його керівники стріляти по цивільних об'єктах, окупант відповів ствердно
"Так, і об'єкти житлового фонду", - сказав загарбник.
За його словами, росіяни планували захопити Харків упродовж трьох днів.
При цьому окупант зізнався, що розумів, куди їде, а також додав, що керівництво називало їхнє завдання "миротворчою" місією.
"Так, знав (що їхав до України - ред.). (Їхали - ред.) як миротворці, щоб звільнити Україну від нацистів", - розповів полонений загарбник.
Полонений окупант зазначив, шо його взвод прибув на кордон із Україною 24 лютого о 5:00 ранку та додав, що після захоплення Харкова подальшою задачою було продовжувати наступ і захоплювати інші міста України.
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