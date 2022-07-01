Поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній, - експерт Defense Express Рябих

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Якщо говорити про ті ж танки, їх можливо знайти на базах зберігання. Що стосується лендлізу, то треба розуміти, що ми ж до нього ще не дісталися і будемо працювати з нового фінансового року в США, після жовтня. Наразі ми бачимо процес, коли американські виробники почали боротьбу за бюджет в рамках лендлізу. Він буде не через постачання зі складів, а постачання з виробничих ліній, прямо від виробників", - сказав він.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.