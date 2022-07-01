Поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній, - експерт Defense Express Рябих
Поставки зброї з США по ленд-лізу для України почнуться після жовтня
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Якщо говорити про ті ж танки, їх можливо знайти на базах зберігання. Що стосується лендлізу, то треба розуміти, що ми ж до нього ще не дісталися і будемо працювати з нового фінансового року в США, після жовтня. Наразі ми бачимо процес, коли американські виробники почали боротьбу за бюджет в рамках лендлізу. Він буде не через постачання зі складів, а постачання з виробничих ліній, прямо від виробників", - сказав він.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе