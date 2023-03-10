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Постраждалі від бойових дій регіони отримають понад 10 млрд дотацій із Держбюджету

10 березня, 2023 п'ятниця
15:23
Економіка Гроші

Понад 10,2 млрд гривень отримають області й громади на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат та оплату комунальних послуг

Про це 10 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні затвердили перший етап розподілу додаткової дотації з Державного бюджету для 17 областей і 853 громад, які зазнали негативного впливу від повномасштабної збройної агресії Росії", - написав він.

"Другий етап розподілу здійснюватиметься щоквартально", - додав очільник уряду.

За його словами, виділені з Держбюджету кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зокрема там, де зафіксовано велику кількість внутрішньо переміщених осіб.

  • На сьогоднішньому засіданні Кабмін також ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях України.
Новини
Україна
війна з Росією
Денис Шмигаль
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