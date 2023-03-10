Про це 10 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні затвердили перший етап розподілу додаткової дотації з Державного бюджету для 17 областей і 853 громад, які зазнали негативного впливу від повномасштабної збройної агресії Росії", - написав він.

"Другий етап розподілу здійснюватиметься щоквартально", - додав очільник уряду.

За його словами, виділені з Держбюджету кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зокрема там, де зафіксовано велику кількість внутрішньо переміщених осіб.