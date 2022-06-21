Поступки Путіну приведуть до катастрофи, - Борис Джонсон

Про це пише The Independent.

Джонсон заявив, що будь-які поступки партнерів Москві призведуть до "катастрофи".

"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував офіційний представник прем'єра його думку.

Прем'єр-міністр також переконаний, що Росія найближчим часом змушена буде оголосити загальну мобілізацію.

Ці поступки, на думку Джонсона, Росія та її союзники можуть сприйняти як нагороду за необґрунтовану агресію проти України. Британський лідер переконаний, що це вплине на безпеку та економіку його країни.

19 червня Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України.

18 червня Борис Джонсон заявив, що Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України".

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