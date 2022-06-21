Поступки Путіну приведуть до катастрофи, - Борис Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв, що країна буде "непохитно" підтримувати Україну
Про це пише The Independent.
Джонсон заявив, що будь-які поступки партнерів Москві призведуть до "катастрофи".
"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував офіційний представник прем'єра його думку.
Прем'єр-міністр також переконаний, що Росія найближчим часом змушена буде оголосити загальну мобілізацію.
Ці поступки, на думку Джонсона, Росія та її союзники можуть сприйняти як нагороду за необґрунтовану агресію проти України. Британський лідер переконаний, що це вплине на безпеку та економіку його країни.
- 19 червня Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України.
- 18 червня Борис Джонсон заявив, що Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе