Потенціал національних рухів у РФ є, але там немає харизматичних демократів, - Клімкін
Якщо хтось зі злочинців очолить так звані національні рухи в Росії або використає такі справжні настрої - це не буде якимось уособленням демократії
Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Одна із ліній напруги у РФ - це якісь національні рухи. Я доволі скептично ставлюсь до того, що відбувається на Північному Кавказі, але вважаю, що потенціал таких рухів у Сибіру однозначно є. Там є значне невдоволення пограбуванням ресурсів, які там вважаються національними. Питання лише в тому, хто це очолить. Там же немає харизматичних демократів, там є свої кримінальні мережі. Якщо хтось зі злочинців очолить так звані національні рухи або використає такі реальні, справжні настрої - це не буде якимось уособленням демократії. Хоча зараз я не бачу перспектив для уособлення якоїсь демократії, в принципі, у Росії", - вважає він.
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