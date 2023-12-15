Якщо подивитись на те, як описують найбільшу проблему України лапті, то це буде бандерівці. Якщо подивитись на те, що називають найбільшою проблемою відбудови України, то більшість називають корупцію. І те, і друге, як на мене, є наслідком думки, навʼязаної людям через масову багаторічну інформаційну кампанію. Синдром набутої безпорадності, який за совка мав характер "все погано, я ні на що не впливаю, така наша доля", успішно замінився на "всі все крадуть, всі продажні, нам пороблено і нічого не вдасться", с*ач до неба і накопичення злоби. Результат той самий – люди опускають руки й суспільство зупиняється.

У згаданому опитуванні 88% опитаних найбільшою проблемою вважають "розкрадання коштів, корупційні схеми, великий масштаб руйнувань" – це варіанти відповідей, які зазначили респонденти. Люди, прокиньтеся.

Найбільшою проблемою відбудови є тотальний дефіцит кваліфікованих працівників. Поголовна втрата навичок, ігнорування правил, відсутності реальних планів проговорених з громадою, проєктів, які можна запускати, монтажників, які це можуть зробити ручками, технагляду, який забезпечить контроль якості виконання, закупників, які грамотно випишуть умови тендерних закупівель, інженерів, які з розумом спроєктують підсистеми.

У нас нема кому це все робити, потенційна корупція – сота у списку проблем! Навіть якщо у вас є гроші – ви не можете знайти нормальних майстрів чи підрядників, щоб щось нормально зробити. Одиниці, які є, — забиті на рік вперед і записують клієнтів у чергу.

Тема необхідності прозорості та боротьби з корупцією стійко займає істотну частку всіх міжнародних форумів з питань відбудови, що регулярно проводяться тричі на тиждень у кожному місті, яке себе поважає. На кожній конференції треба ж щось обговорювати, і оскільки ідей, як саме, і що саме, і коли саме ми можемо відбудовувати, - нема, то говорять про корупцію за принципом "нема розуміння, що робити, – говоримо про свої страхи", хоча в цьому і не признаємося.

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Найчастіше про корупцію говорять ті, хто нічого не будував і не робив, – і тут з огляду на банальну відсутність знань і досвіду, як організовувати процес, присутні обмінюються своїми страхами. Так, у нас є маса факапів, тріскають будинки, падають мости тощо і відповідь "корупція" звучить як звична реакція на такі випадки, але далеко не кожен з них можна так пояснити. Бо коренем проблеми є неспроможність спроєктувати/зробити краще. Але якщо назвати речі своїми іменами, – монополізм, непрофесійність, лінь. То треба з тим щось робити – відкривати систему профтехосвіти, запускати в країну міжнародні будівельні компанії тощо. А можна просто поговорити про корупцію.

І оце опитування TI, в якому і слова нема про відсутність кваліфікованих кадрів і вкрай низьку спроможність використання коштів на відбудову, – це просто свідчення того, що такі результати треба викидати в смітник, але треба і пояснювати чому, бо так само як нема кому робити складні будівельні проєкти, так само нема кому робити якісні дослідження та опитування. Бо якщо можна схалтурити, то навіщо напружуватися? Громадська думка схаває? Схаває! І міжнародна теж. Он уже й Орбан бігає й кричить, що найкорумпованішу країну світу в ЄС приймати не можна.

Я не вважаю Україну некорумпованою – вона така, яка є, але за останні 15 років мені не пропонували хабарів і я нікому не давав. І мої друзі теж так. У нас є маса журналістів, котрі роблять добре свою роботу в антикорупційних розслідуваннях, на відміну від багатьох країн, де їх нема. Ми не найкращі, але точно не найгірші навіть на фоні наших сусідів, і, може, вже варто припинити займатися самобичуванням?

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Про автора. Святослав Павлюк, експерт, виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України, член Нестерівської групи

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