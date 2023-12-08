Починали з Don’t look Up, продовжуємо — Time to close your eyes…
На тлі буремного 2023-го Time визнає "Людиною року"… співачку Тейлор Свіфт
Так. Світ втомився. Від війн, крові, важких новин, які «не як у тріумфальному епічному фільмі» з порятунком всіх через дві години часу.
Світ хоче краси, пісень і дівчат, які цими піснями здатні заробити мільярд. А не брудних окопів і монотонних новин про смерть. Щоденно і роками.
Світ ще не відчуває, що ми вже в іншому вимірі, і що вже ніколи не буде як раніше…
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А буде нова гонка озброєнь, нові конфлікти у світі та багатополярність…
І, можливо, велика глобальна війна… на тлі всього цього…
Але так не хочеться про це думати. Так хочеться заплющити очі й опинитися в країні Барбі та рожевих поні… Бо всі ці балістичні ракети й тисячі замінованих гектарів, ці вщент зруйновані міста й сотні вбитих дітей і немовлят набридли…
Якісь такі думки на тлі "Людини року" за версією шанованого Time .
Починали з Don’t look Up, продовжуємо - Time to close your eyes…
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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