Так. Світ втомився. Від війн, крові, важких новин, які «не як у тріумфальному епічному фільмі» з порятунком всіх через дві години часу.

Світ хоче краси, пісень і дівчат, які цими піснями здатні заробити мільярд. А не брудних окопів і монотонних новин про смерть. Щоденно і роками.

Світ ще не відчуває, що ми вже в іншому вимірі, і що вже ніколи не буде як раніше…

Читайте також: Не варто робити з союзників ідіотів...

А буде нова гонка озброєнь, нові конфлікти у світі та багатополярність…

І, можливо, велика глобальна війна… на тлі всього цього…

Але так не хочеться про це думати. Так хочеться заплющити очі й опинитися в країні Барбі та рожевих поні… Бо всі ці балістичні ракети й тисячі замінованих гектарів, ці вщент зруйновані міста й сотні вбитих дітей і немовлят набридли…

Якісь такі думки на тлі "Людини року" за версією шанованого Time .

Починали з Don’t look Up, продовжуємо - Time to close your eyes…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.