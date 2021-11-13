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Потік туристів до України за рік зріс на 12%

13 листопада, 2021 субота
13:15
Економіка Кам'янець-Подільський замок

Порівняно з першими трьома кварталами минулого 2020 року, цьогоріч до України прибуло на 12,6% туристів більше. Загалом це понад 3 млн іноземців

Про це із посиланням на Державне агентство розвитку туризму України передає Еспресо.TV.

Станом на жовтень 2021 року Україну відвідали 70% європейців, 25,5% туристів із країн Азії, 3% - туристи з Північної Америки, 1,4% - з країн Африки, 0,6% та 0,2% - з Океанії та Південної Америки відповідно (тоді як за відповідний період 2020 р. з Європи до України приїхали 79,2% туристів, з Азії - 17,7%, з Північної Америки - 1,5%, з Океанії та країн Африки - по 0,7%, інформує пресслужба відомства.

До ТОП-15 країн за кількістю іноземців, що в'їхали в Україну, увійшли:

Молдова - 744 630 (з них туристів - 24,09%),

Росія - 411 373 (13,31%),

Польща - 209 039 (6,76%),

Румунія - 200 370 (6,48%),

Білорусь - 199 553 (6,46%),

Туреччина - 171 955 (5,56%),

Угорщина - 152 390 (4,93%),

Німеччина - 111 675 (3,61%),

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Ізраїль - 96 250 (3,11%),

США - 81 581 (2,64%),

Саудівська Аравія - 48 660 (1,57%),

Італія - 39 499 (1,28%),

Велика Британія - 37 384 (1,21%),

Індія - 34 947 (1,13%),

Азербайджан - 33 410 (1,08%).


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