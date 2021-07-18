Відпочивальникам з Саудівської Аравії в Україні бракує халяльного м'яса

Подробиці із посиланням на Релігійно-інформаційну службу передає Еспресо.TV.



Як зазначається, це дуже забезпечені клієнти. Зупиняються вони зазвичай у п’ятизіркових готелях й не шкодують чайових.



Іншими особливостями туристів-саудівців є те, що вони ніколи не відпочивають наодинці. Це або подружні пари, або молодята після весілля, або великі родини по 10-15, а то й по 20 осіб, що є традиційним для ісламу.



Але є одна проблема. У готельних ресторанах са­удівці вимагають халяльну їжу - яловичину та баранину, до того ж тварини мають бути вироще­ні та забиті за нормами ісла­му - лише в такому разі їхнє м’ясо вважають за дозволене для споживання.



Наразі ще не всі українські готелі готові за­пропонувати своїм гостям ха­ляльну їжу.





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