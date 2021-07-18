Відпочивальникам з Саудівської Аравії в Україні бракує халяльного м'яса
Завдяки прямому авіасполученню України з Королівством Саудівська Аравія, віднедавна на українських вулицях значно побільшало туристів із цієї країни
Подробиці із посиланням на Релігійно-інформаційну службу передає Еспресо.TV.
Як зазначається, це дуже забезпечені клієнти. Зупиняються вони зазвичай у п’ятизіркових готелях й не шкодують чайових.
Іншими особливостями туристів-саудівців є те, що вони ніколи не відпочивають наодинці. Це або подружні пари, або молодята після весілля, або великі родини по 10-15, а то й по 20 осіб, що є традиційним для ісламу.
Але є одна проблема. У готельних ресторанах саудівці вимагають халяльну їжу - яловичину та баранину, до того ж тварини мають бути вирощені та забиті за нормами ісламу - лише в такому разі їхнє м’ясо вважають за дозволене для споживання.
Наразі ще не всі українські готелі готові запропонувати своїм гостям халяльну їжу.
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