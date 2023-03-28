Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Внести зміни й скасувати пільги, які прописані в чинному законі вже неможливо. У влади є єдиний правильний шлях - це монетизувати пільги, які прописані в законі. Так, як ми зробили з пільгами на житлово-комунальні послуги. Люди отримують пільги живими грошима, і розраховуються за житлово-комунальні послуги", - зазначив Рева.

За словами колишнього міністра соціальної політики, люди повинні отримувати від держави пакет фінансової підтримки в залежності від їхніх потреб.

"Потрібно йти шляхом монетизації, але пільги мають бути не тимчасовими на 2-3 роки, а постійними. Тому, що люди захищали країну й проливали свою кров, втрачаючи здоров'я", - зауважив Рева.