Потрібно монетизувати пільги учасникам бойових дій, - ексміністр соцполітики Рева
Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що учасники бойових дій мають отримувати від держави монетизовані пільги
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Внести зміни й скасувати пільги, які прописані в чинному законі вже неможливо. У влади є єдиний правильний шлях - це монетизувати пільги, які прописані в законі. Так, як ми зробили з пільгами на житлово-комунальні послуги. Люди отримують пільги живими грошима, і розраховуються за житлово-комунальні послуги", - зазначив Рева.
За словами колишнього міністра соціальної політики, люди повинні отримувати від держави пакет фінансової підтримки в залежності від їхніх потреб.
"Потрібно йти шляхом монетизації, але пільги мають бути не тимчасовими на 2-3 роки, а постійними. Тому, що люди захищали країну й проливали свою кров, втрачаючи здоров'я", - зауважив Рева.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.81
Купівля 37.81Продаж 38.61
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе