"Потрібно зробити більше, щоб зупинити агресію": Кулеба і Блінкен скоординували подальшу підтримку для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен скоординували подальшу підтримку України
Про це повідомив Кулеба в Twitter.
"У розмові з держсекретарем Блінкеном скоординували подальшу підтримку України. Ми обидва згодні з тим, що потрібно зробити більше, щоб зупинити російську агресію і притягнути РФ до відповідальності за її злочини. Вдячний США за те, що вони твердо стоять біля народу України. Україна переможе", - зазначив очільник МЗС.
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